الحصيني : أمطار ورياح على معظم المناطق

المناطق - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار ووجود رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على تويتر: ” ‏متوقع -بإذن الله – اليوم الأربعاء 1441/12/15هـ وليلة الخميس أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان ” .

وأضاف: ” ورياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق.. حالة رَهْو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى ” .