ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا

المناطق - الجوف

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة ثلاثة توائم من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكانت الولادة قد تمت بواسطة عملية قيصرية وبحضور أطقم متخصصة في النساء والولادة وحديثي الولادة والتخدير والعمليات وتحت إجراءات إحترازية كاملة طبقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة فيما يخص التعامل مع الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بالفيروس ومواليدهم وبما يضمن سلامتهم وسلامة الممارسين الصحيين المشاركين في الرعاية الصحية.

وأكدت صحة الجوف أن والدة التوائم الثلاثة بحالة صحية جيدة وأن المواليد صحتهم جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة ، وخضعوا للمراقبة والإطمئنان، والتأكد خلوهم من أعراض فيروس (كورونا) والحمد لله ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.