“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه ، والعرضيات ، وأضم .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 10 مساءً .