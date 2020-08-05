نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه ، والعرضيات ، وأضم .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 10 مساءً .
“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذه ، والعرضيات ، وأضم .
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