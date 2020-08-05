احدث الأخبار

من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت
أبرز المواد
 “الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً على عسير ومدني المنطقة يحذّر
أبرز المواد
 ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا
أبرز المواد
 مدني جازان : توقعات الأرصاد بإستمرار المتغيرات الجوية حتى نهاية الاسبوع
أبرز المواد
 “تمور بريدة” يبدأ مشواره بالبواكير والاحترازات
أبرز المواد
 الحصيني : أمطار ورياح على معظم المناطق
أبرز المواد
 حساب المواطن يوضح الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات
أبرز المواد
 “هجوم رهيب”.. هكذا وصف “ترمب” انفجار بيروت
أبرز المواد
 100 قتيل بانفجار بيروت.. وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء
أبرز المواد
 وزير التعليم: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد والتعامل مع كافة الظروف
أبرز المواد
 “الزعاق”: انكماش لدرجات الحرارة وفرص مواتية لأمطار قيظية
أبرز المواد
من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت

من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت

أبرز المواد
“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة

“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة

أبرز المواد
“الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً على عسير ومدني المنطقة يحذّر

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً على عسير ومدني المنطقة يحذّر

أبرز المواد
ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا

ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا

أبرز المواد

خروج 4 مستشفيات عن الخدمة بعد تضررها

من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت

من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت
http://almnatiq.net/?p=890921
المناطق - بيروت

أكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، الثلاثاء، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد لـ”سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، إن “عد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك حوالي 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات”.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وأضاف حمد أن “هناك حوالي 4 آلاف جريح، والكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين”.

وكشف الوزير اللبناني أن تضرر 4 مستشفيات بالكامل في بيروت من جراء الانفجار، ونقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، و”حوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز”.

وقال: “نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانيات وشح المواد. ليست هناك مواد طبية كافية”.

وأضاف أن مستودعات وزارة الصحة “تضررت بشكل كبير” من جراء الانفجار.

وأكد أن هذا الضرر “يزيد الطين بلة” عندما يضاف إلى ذلك وباء كورونا، ووصف الوزير ما جرى بأنه “كارثي بكل ما للكلمة من معنى”.

وأعلنت السفارة المصرية ببيروت  في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، إن أحد مواطنيها قُتل في الانفجار ، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، من جراء الانفجار ، الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

 كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها “تتابع بشكل حثيث” أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية ببيروت  بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بإحدى المستشفيات اللبنانية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حاليا.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مواطنا أستراليا قتل في “الانفجار المروع”، مشيرا إلى تضرر مبنى السفارة في بيروت “بشكل كبير” من جراء الانفجار، موضحا أن “الموظفين فروا من دون إصابات خطيرة”.

وأفادت سفارة كازاخستان في بيروت، بإصابة السفير بجروح، لكنها لم تذكر مدى خطورتها، في حين تضررت أجزاء من مبنى السفارة من جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا في بيروت من خلال بيان، إصابة 5 من موظفيها بسبب الانفجار، كما ذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرض لأضرار فيما أصيبت موظفة بجروح طفيفة بشظايا الزجاج المتطاير.

كما أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 48 شخصا من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة

“الأرصاد” : تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة
“الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً على عسير ومدني المنطقة يحذّر

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً على عسير ومدني المنطقة يحذّر
ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا

ولادة ثلاث توائم بالجوف لأم مصابة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*