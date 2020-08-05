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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ 50110 ألف رأس الأغنام في حج هذا العام

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ 50110 ألف رأس الأغنام في حج هذا العام

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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ 50110 ألف رأس الأغنام في حج هذا العام

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ينفذ 50110 ألف رأس الأغنام في حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=890931
المناطق - الرياض

نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي “50110” رأس من الأغنام وفق إجراءات احترازية واشتراطات صحية مشددة للعاملين طوال فترة التّشغيل خلال موسم حج هذا العام ، حيث تم تنفيذ كافة أعمال نسك حجاج بيت الله الحرام خلال الوقت الشّرعي وفقاً للطلبات التي تم استقبالها عبر المنصّة الإلكترونية للمشروع من جميع أنحاء العالم .
كما أنهى المشروع ضمن خطته التشغيلية خلال موسم حج هذا العام الاستثنائي ، الطلبات التي تم استقبالها من وكلاء التّسويق المتعاقدين مع المشروع ، وقد خضعت كافة أنعام النّسك للفحص البيطري في المحاجر البيطريّة في بلدان الاستيراد قبل نقلها الى ميناء جدة الإسلامي .
كما شملت خطة المشروع الكشف الأنعام ظاهرياً ومخبرياً من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة في ميناء جدة قبل نقلها إلى المجازر الرئيسة بمكة المكرمة ليتم مجدّداً استكمال مراحل الكشف الشّرعي ، والفحص البيطري على أجزاء الذبيحة أثناء عمليات التّشغيل .
وأعلن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتّنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والاضاحي الدكتور بندر بن محمد حجار عن الانتهاء من أعمال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لحج هذا العام رغم رمزية الحج لظرف وباء كورونا الذي انتشر في العالم ، وسط وضع المشروع خطة لاستقبال الطلبات على الهدي والأضاحي .
وثمّن التّعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية التي ساهمت في انجاح أعمال المشروع ، مثنياً على جهود أعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المكلفة بمراقبة ومتابعة أعمال المشروع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وقال : إنه خلال يوم العيد ، وأيام التّشريق تم توزيع كمية من لحوم الهدي على فقراء الحرم من خلال الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة وفق برنامج معد للتوزيع تتوفر فيه الإجراءات الاحترازية المتبعة .

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