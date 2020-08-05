النصر والهلال يشعلان جولة عيدنا عيدين

المناطق - الرياض

يخوض النصر والهلال اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض قمة للتاريخ في كل شيء، عندما يجددان تنافسهما اليوم ضمن الجولة الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف وغياب دام نحو 150 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث توقف الدوري وجميع المسابقات رسميا منتصف مارس الماضي، فيما استؤنف أمس بخمس مباريات.

وبخلاف التنافس القوي بين الندين التقليديين ومواجهتهما التي توصف بأقوى الديربيات العربية، قد تحدد مباراة اليوم الكثير من ملامح بطل النسخة الحالية، ففوز الهلال المتصدر الذي يبتعد عن النصر الوصيف برصيد 6 نقاط، يعني التجهيز المبكر للاحتفال باللقب، وهو ما لا يريده النصر، لذلك سيدفع بكل ما لديه لتحقيق الفوز وتقليص الفارق لإبقاء اللقب في المتناول.

وللمرة الأولى سيغيب الجمهور عن المباراة بسبب فيروس كورنا، وهو ما يجعل نتيجتها خالدة في الذاكرة، إضافة إلى أن الجولة تنطلق تحت مسمى»عيدنا عيدين»، احتفاء بتعافي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتزامن عودة الدوري مع عيد الأضحى.