قبل الديربي.. التشكيلة المثالية الأغلى في الهلال والنصر

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تترقب الجماهير الرياضية مواجهة الديربي المنتظرة، اليوم الأربعاء، بين الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

وسيتواجد في ديربي الهلال والنصر العديد من النجوم المميزة الذين لهم قيمة سوقية كبيرة، سواء من المحترفين الأجانب، أو اللاعبين السعوديين، لكن ما هي التشكيلة المثالية لأغلى اللاعبين في اللقاء؟

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، رصد ميركاتو داي التشكيلة المثالية الأغلى في ديربي الهلال والنصر، وفقًا للقيمة السوقية الحالية لكافة اللاعبين في الفريقين.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: براد جونز “النصر” بقيمة سوقية 1 مليون يورو.

خط الدفاع: محمد البريك “الهلال” 1.8 مليون يورو ـ علي البليهي “الهلال” 750 ألف يورو ـ جانج هيون سو “الهلال” 800 ألف يورو ـ ياسر الشهراني “الهلال” 1.8 مليون يورو.

خط الوسط: بيتروس ” النصر” 3.8 مليون يورو ـ جوستافو كويلار “الهلال” 3.2 مليون يورو ـ جوليانو دي باولا “النصر” 11 مليون يورو.