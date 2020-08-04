محافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

وقال “المسعود” إن القرارات الحكيمة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في حج هذا العام كان لها الأثر الكبير في خروج مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان، لافتًا إلى أن الدولة سخرت كافة إمكانياتها وقدراتها لتقديم الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، وتوفير سُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وجدد محافظ وادي الدواسر التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي تحيطه عناية الله ورعايته، بعد العملية الجراحة التي أجراها – أيده الله – وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ طاعة لله وخدمة لدينه ووطنه وأمته وأن يوفق سمو ولي عهده، لخدمه هذا الوطن ومواطنيه.