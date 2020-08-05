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أمانة تبوك تحول دون دخول 500 كجم من الفلفل الرومي لأسواق المنطقة لاحتوائها على بقايا مبيدات

أمانة تبوك تحول دون دخول 500 كجم من الفلفل الرومي لأسواق المنطقة لاحتوائها على بقايا مبيدات

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أمانة تبوك تحول دون دخول 500 كجم من الفلفل الرومي لأسواق المنطقة لاحتوائها على بقايا مبيدات

أمانة تبوك تحول دون دخول 500 كجم من الفلفل الرومي لأسواق المنطقة لاحتوائها على بقايا مبيدات
http://almnatiq.net/?p=890994
المناطق- تبوك
صادرت أمانة منطقة تبوك اليوم ما يزيد عن 500 كجم من ” الفلفل الرومي ” غير الصالح للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بأعلى من النسب المسموح بها في حمولة كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة .
وأكدت الأمانة أن تلك الكميات قد بلغ وزنها 540 كيلوجرام وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبينت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية وأسواق اللحوم والأسماك والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من نظافة وتطهير، لضمان سلامة وصحة الجميع.
وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني مناشدة أصحاب المحلات باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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