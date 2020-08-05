فيردر بريمن يسعى لضم تشونج من مانشستر يونايتد بعقد إعارة

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كشف فرانك باومان مدير الكرة بنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم أن النادي يسعى لضم تاهيث تشونج من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد إعارة.

وقال باومان في تصريحات نشرتها صحيفة “فيسير-كورير” اليوم الأربعاء، إن تشونج يتمتع بسرعة عالية ويلعب في مركز الجناح كمان أنه يمثل عنصرا مناسبا للفريق، وأضاف :”سيكون من المنطقي ضم مثل هؤلاء اللاعبين من أندية بارزة.”

وكان تشونج (20 عاما) قد انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قبل أربعة أعوام قادما من فينورد، وهو لاعب في المنتخب الهولندي للشباب (تحت 21 عاما)، ونادرا ما شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

وفي بريمن، الذي أفلت من الهبوط لدوري الدرجة الثانية عبر الفوز في الدور الفاصل، قد يحل تشونج مكان ميلوت راشيكا الذي يتوقع أن يرحل عن الفريق، وذكر باومان “إذا رحل ميلوت، سنضم لاعبا.”