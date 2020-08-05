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“الزعاق” مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة

“الزعاق” مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة
http://almnatiq.net/?p=891003
المناطق_الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن نهاية الشتاء الشديد “تطليع” النخيل، ونهاية القيظ الشديد “جداد” النخيل، وهناك صيف وقيظ، الصيف بداية الحر، والقيظ شدة الحر، والقيظ موسمين، “قدحة” القيظ”، وهي ما يسمى بالجوزاء الأولى والثانية، وجمرة القيظ وهي ما يسمى بالمرزم والكليبين، وإذا انتهى المرزم والكليبين فالقيظ وشدة الحرارة تنتهي

وأضاف: تبقى علينا 15 يوماً وينتهي موسم القيظ، ويدخل موسم “القويظة”، وهو ما يُعرف بأول سهيل، والقويظة هي تصغير للقيظ، بمعنى أن حرارته أخف من حرارة القيظ

وتابع: مطر الصيف يسمى “مراويح”، ومطر القيظ يسمى “مهاريف”، ومطر القويظة يسمى الدفين؛ وذلك لأنه يدفن الأرض بالمياه، وفي حال دخل علينا نجم آخر من نجوم سهيل، يسمى المطر مطراً خريفاً

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