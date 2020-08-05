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تضرروا من الحالة المطرية.. “الدفاع المدني” ينقذ 698 شخصا ويخلي 11 أسرة

تضرروا من الحالة المطرية.. “الدفاع المدني” ينقذ 698 شخصا ويخلي 11 أسرة
http://almnatiq.net/?p=891008
المناطق_أبها

أوضح الدفاع المدني أنه تمكن من إنقاذ أكثر من 698 شخصاً وإخلاء 77 شخصا و11 أسرة، وإيواء 633 شخصا و3 أسر ، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، جازان ، الباحة)، خلال الفترة من 5 إلى 14 ذي الحجة 1441 هـ، بتلك المناطق، خلال الفترة من 5 إلى 14 ذي الحجة 1441 هـ، ب

وكشف المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة انقاذ واحدة.

وأبان أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامة الجميع.

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