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أمانة تبوك: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى ورفع مايزيد عن 11 ألف طن من النفايات

أمانة تبوك: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى ورفع مايزيد عن 11 ألف طن من النفايات
http://almnatiq.net/?p=891009
المناطق- تبوك
ضاعفت أمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة والتي بلغت 11٫463 طن في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كما قامت بتكثيف أعمالها الرقابية التي تجاوزت الـ 1900 جولة خلال 5 أيام عمل أنذرت من خلالها وخالفت 746 منشأة تجارية .
وأوضحت أمانة منطقة تبوك أنها قامت بتنفيذ حملة واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مستودعات ومحال الأغذية بالمنطقة بهدف التأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك والتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية ومن الطرق الصحية السليمة في مجال حفظ وتخزين الأغذية .
وبينت أن نتيجة تلك الزيارات بلغت في مجملها 1926 زيارة تم على إثرها توجيه 497 إنذارًا و 249 مخالفة ومصادرة 149 كجم من المواد الغذائية التي ثبت فسادها وإضرارها بالصحة العامة كما تم توجيه 16 مخالفة وإنذار خاصة بعدم التزام بعض المحال بالإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .
وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة من قبل فرقها الرقابية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو منشآت لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو تمارس نشاطا مشبوها أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية، من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية .

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