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“الصحة”: تسجيل 1389 حالة جديدة بكورونا في المملكة

“الصحة”: تسجيل 1389 حالة جديدة بكورونا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=891018
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (282824) حالة، من بينها (34490) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1626) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء (52099) فحص مخبري جديد، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

1 التقرير اليومي لوزارة الصحة ليوم الأربعاء

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