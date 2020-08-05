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الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته

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الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته

الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته
http://almnatiq.net/?p=891019
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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والعالمية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان.
وطالب “أبو الغيط” في بيان اليوم، بتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، وذلك في ضوء إعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مساء أمس “بيروت مدينة منكوبة”، وعلى خلفية الدمارّ الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت أمس.
واعرب الأمين العام عن دعم الجامعة العربية الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان أمس للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مشيراً إلى تضامنها المستمر مع لبنان وشعبه وإلى استعدادها الدائم لدعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي.
وأفاد البيان أن أبو الغيط وجه رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العربية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد خلالها وقوف الجامعة مع لبنان، واستعدادها الكامل لتبني مطالب لبنان واحتياجاته العاجلة للمساعدة من جميع دول العالم من أجل تجاوز هذه المحنة غير المسبوقة.

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