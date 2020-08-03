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شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

منطقة الحدود الشمالية
أمانة منطقة الجوف تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط في أحياء مدينة سكاكا

أمانة منطقة الجوف تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط في أحياء مدينة سكاكا

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شرطة مكة تغرم (150) مخالفاً لم يرتدوا الكمامة

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شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة
http://almnatiq.net/?p=891033
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة شرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد،
فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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