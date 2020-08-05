احدث الأخبار

الرقم الصادم لوفيات كورونا بالعالم.. شخص كل 15 ثانية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة منطقة الجوف تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط في أحياء مدينة سكاكا
منطقة الجوف
 شرطة مكة تغرم (150) مخالفاً لم يرتدوا الكمامة
منطقة مكة المكرمة
 الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1389 حالة جديدة بكورونا في المملكة
أبرز المواد
 ماكرون يزور لبنان.. غداً
أبرز المواد
 أمانة تبوك: إنذار ومخالفة 746 منشأة خلال أيام عيد الأضحى ورفع مايزيد عن 11 ألف طن من النفايات
أبرز المواد
 تضرروا من الحالة المطرية.. “الدفاع المدني” ينقذ 698 شخصا ويخلي 11 أسرة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تحول دون دخول 500 كجم من الفلفل الرومي لأسواق المنطقة لاحتوائها على بقايا مبيدات
أبرز المواد
 “الزعاق” مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة
أبرز المواد
الرقم الصادم لوفيات كورونا بالعالم.. شخص كل 15 ثانية

الرقم الصادم لوفيات كورونا بالعالم.. شخص كل 15 ثانية

أبرز المواد
مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار

مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار

أبرز المواد
شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

شرطة الحدود الشمالية : تغريم (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

منطقة الحدود الشمالية
أمانة منطقة الجوف تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط في أحياء مدينة سكاكا

أمانة منطقة الجوف تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط في أحياء مدينة سكاكا

منطقة الجوف

الرقم الصادم لوفيات كورونا بالعالم.. شخص كل 15 ثانية

الرقم الصادم لوفيات كورونا بالعالم.. شخص كل 15 ثانية
http://almnatiq.net/?p=891038
المناطق - وكالات

كشف إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجاوز 700 ألف شخص على مستوى العالم، الأربعاء، بمعدل شخص كل 15 ثانية.

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، فإنه يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة، نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعني ذلك وفاة 247 شخصا كل ساعة، أو شخص كل 15 ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، هي من أعلى الدول تسجيلا للوفيات بسبب الوباء.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تفشي فيروس كورونا “تحت السيطرة في الولايات المتحدة”، التي تجاوز عدد الوفيات فيها 155 ألف شخص.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الإخباري: “إنهم يموتون، هذا صحيح… الوضع كذلك بالفعل لكن هذا لا يعني أننا لا نبذل كل ما بوسعنا. الأمر تحت السيطرة بأفضل ما يمكن، إنه وباء مروع”.

وفي البرازيل، قلل الرئيس جايير بولسونارو من خطورة الجائحة، وعارض إجراءات الإغلاق على الرغم من إصابته وعدد من وزراء حكومته بالفيروس.

ووصلت الجائحة إلى أميركا اللاتينية على نحو أبطأ من بقية أنحاء العالم. لكن المسؤولين يكافحون للسيطرة على الفيروس منذ تفشيه هناك، في ظل الفقر وازدحام المدن في منطقة يبلغ تعداد سكانها نحو 640 مليون نسمة.

وسجلت بلدان في أنحاء أخرى من العالم، تم فيها الحد من انتشار الفيروس على ما يبدو، زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

ورصدت أستراليا واليابان وهونغ كونغ وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

كما أعلنت أستراليا عددا قياسيا من الوفيات الجديدة، الأربعاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 247 شخصا.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار

مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار
الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته

الأمين العام للجامعة العربية يطالب بتحرك دولي فوري لمساندة لبنان في نكبته
“الصحة”: تسجيل 1389 حالة جديدة بكورونا في المملكة

“الصحة”: تسجيل 1389 حالة جديدة بكورونا في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*