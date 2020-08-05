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الإمارات.. السيطرة على حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو)

الإمارات.. السيطرة على حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=891044
المناطق - الرياض

سيطرت فرق الدفاع المدني في عجمان بدولة الإمارات، على حريق هائل نشب في سوق شعبي اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الدفاع المدني إنها سيطرت على الحريق بمشاركة فرق دفاع مدني ”دبي والشارقة وأم القيوين“.

وأشارت إلى أنها ”سيطرت على الحريق في حوالي الساعة التاسعة مساء دون تسجيل أي إصابات“، لافتة إلى أنها تجرى حاليا عمليات التبريد.

وأشارت إلى أن ”ضخامة الحريق ناتجة عن البضائع الموجودة في السوق مما أدى إلى سرعة انتشار النيران“.

واندلع الحريق السوق الإيرانية حوالي الساعة 6:30 مساء الأربعاء،

وتم إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي بسبب قربه الشديد من الحريق“.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

وقال رجب الصاوي، الذي يملك متجرا مقابل السوق، إنه نبه خدمات الطوارئ بعد أن رأى دخانا يتصاعد.

وعلى الفور بدأت السلطات إزالة حواجز الطرق للسماح لطاقم الإطفاء بالوصول إلى مكان الحادث.

وأضاف الصاوي أن ”هناك عشرات المتاجر في هذا السوق“.

قال عامل آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن العديد من الأشخاص حاولوا إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق من محلاتهم، لكنهم لم يتمكنوا من احتواء اللهب سريع الانتشار.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين.

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