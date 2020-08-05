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انفجار بيروت.. إعلان حصيلة جديدة للضحايا

انفجار بيروت.. إعلان حصيلة جديدة للضحايا
http://almnatiq.net/?p=891050
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، مساء الأربعاء، حصيلة جديدة لقتلى الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، وخلّف أرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر المادية.

وذكر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 135 قتيلا، وفق ما أوردت مراسلتنا.

وأشار حسن إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 80 شخصا.

وكانت الأرقام السابقة التي نشرت قبل ساعات، قد تحدثت عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وتوقع حسن في وقت سابق أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع في ظل وجود العديد من المصابين في حالة خطيرة.

وقال وزير الصحة اللبناني، إن الكثير من الجرحى لا يتلقون العلاج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز 6 مستشفيات ميدانية من أجل استيعاب هؤلاء.

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