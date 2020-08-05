وكيل محافظة وادي الدواسر يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج

وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم التهاني الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وقال الدكتور “العلم” في كلمته بهذه المناسبة أن حج هذا العام جاء في ظروف استثنائية والعالم أجمع يعيش في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، لكننا في المملكة كنا نعلم أن لدينا قيادة رشيدة قادرة بتوفيق الله أن تبذل كل الجهود في سبيل ضمان أداء هذه الشعيرة بكل سهولة ويسر وراحة تامة وهذا ما حدث وتناقله العالم أجمع.

وأشاد العلم بما قدمته الدولة من جهود جبارة لخدمة الحجاج، والذي ضمن أداء المناسك بشكل آمن صحي وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم ، داعيًا الله أن يبارك في عمر خادم الحرمين الشريفين ، وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين.

وجدد الدكتور العلم التهنئة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي تحيطه عناية الله ورعايته، بعد العملية الجراحة التي أجراها – أيده الله – وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام.