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الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=891059
المناطق - واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,748,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 156,311 حالة وفاة.

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