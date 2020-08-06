احدث الأخبار

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
أبرز المواد
 مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
أبرز المواد
 فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا
أبرز المواد
 البصل الأحمر.. تحذير مزعج بعد إصابة المئات
أبرز المواد
 انفجار بيروت.. أقوى من “أم القنابل” وأقل من “النووي”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحذّر من كارثة وشيكة لخزان صافر تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وكيل محافظة وادي الدواسر يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
منطقة الرياض
 انفجار بيروت.. إعلان حصيلة جديدة للضحايا
أبرز المواد
 الإمارات.. السيطرة على حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو)
أبرز المواد
كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

أبرز المواد
مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

أبرز المواد
بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

أبرز المواد
وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

أبرز المواد

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
http://almnatiq.net/?p=891079
المناطق_الرياض

شهدت مواجهة الهلال والنصر المقامة على استاد الملك فهد قبل بدايتها الكثير من الأحداث :

  • تواجد عدد من أبطال الأمن والصحة في الممر الشرفي بين اللاعبين قبل انطلاق مواجهة الدربي.
  • التقطت وسائل الاعلام صورة تجمع رئيس الهلال فهد بن نافل ورئيس النصر صفوان السويكت .
  • طبقت في مقاعد دكة البدلاء احترازات السلامة والبروتوكولات الصحية اذ وضع فراغ لكرسي واحد بين كل مقعد واخر وتم تخصيصه للجهاز الفني والطبي ، وتواجد لاعبو الاحتياط على مقاعد الجماهير خلف دكة البدلاء.
  • لم يتمكن عدد من الإعلاميين من الحضور في الملعب بعد أن تواجدوا عند البوابة بسبب عدم اكتمال شروط دخولهم إلى الملاعب والتي وضعتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
  • بعد نهاية المباراة اختارت لجنة المنشطات من الهلال صالح الشهري ومن النصر مرابط لاجراء الكشوفات.

روابط ذات صلة

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*