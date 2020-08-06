كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

شهدت مواجهة الهلال والنصر المقامة على استاد الملك فهد قبل بدايتها الكثير من الأحداث :
- تواجد عدد من أبطال الأمن والصحة في الممر الشرفي بين اللاعبين قبل انطلاق مواجهة الدربي.
- التقطت وسائل الاعلام صورة تجمع رئيس الهلال فهد بن نافل ورئيس النصر صفوان السويكت .
- طبقت في مقاعد دكة البدلاء احترازات السلامة والبروتوكولات الصحية اذ وضع فراغ لكرسي واحد بين كل مقعد واخر وتم تخصيصه للجهاز الفني والطبي ، وتواجد لاعبو الاحتياط على مقاعد الجماهير خلف دكة البدلاء.
- لم يتمكن عدد من الإعلاميين من الحضور في الملعب بعد أن تواجدوا عند البوابة بسبب عدم اكتمال شروط دخولهم إلى الملاعب والتي وضعتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
- بعد نهاية المباراة اختارت لجنة المنشطات من الهلال صالح الشهري ومن النصر مرابط لاجراء الكشوفات.
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