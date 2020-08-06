احدث الأخبار

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
أبرز المواد
 فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا
أبرز المواد
 البصل الأحمر.. تحذير مزعج بعد إصابة المئات
أبرز المواد
 انفجار بيروت.. أقوى من “أم القنابل” وأقل من “النووي”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحذّر من كارثة وشيكة لخزان صافر تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وكيل محافظة وادي الدواسر يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
منطقة الرياض
 انفجار بيروت.. إعلان حصيلة جديدة للضحايا
أبرز المواد
 الإمارات.. السيطرة على حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو)
أبرز المواد
 تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
أبرز المواد
مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

أبرز المواد
بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

أبرز المواد
وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

أبرز المواد
فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا

فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا

أبرز المواد

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
http://almnatiq.net/?p=891082
المناطق_متابعات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأبلغ بومبيو الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل “بوسيلة أو بأخرى” لضمان تمديد حظر السلاح على إيران.

وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة روسيا والصين.

وقال بومبيو: “لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران”، وأشار إلى دور إيران المزعزع في المنطقة، قائلاً: “النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين”.

مقاتل حوثي في صنعاء يرفع صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على ظهره إلى جانب الأسلحة مقاتل حوثي في صنعاء يرفع صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على ظهره إلى جانب الأسلحة

يأتي هذا بينما أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، الأربعاء، أن ترمب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وكانت إيران محظورة من بيع وشراء الأسلحة منذ بداية عام 2007، لكن وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عقب الاتفاق النووي عام 2015، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في 18 أكتوبر من هذا العام.

من الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي في فييا في 2015من الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي في فييا في 2015

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة التقليدية لإيران إلى أجل غير مسمى.

روابط ذات صلة

بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت

بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”

وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا

فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*