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الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=891088
المناطق_الرياض

ابتعد الهلال بفارق 9 نقاط في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوزه على النصر 4-1 اليوم في ختام مباريات الجولة 23 ” جولة عيدنا عيدين ” من المسابقة .
وافتتح سباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال عند الدقيقة 35 ، وعادل سلطان الغنام النتيجة للنصر عند الدقيقة( 1+45 ) لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ١-١.
وفِي الشوط الثاني سجل الهلال ٣ أهداف عن طريق بامفمبتي جوميز “هدفين ” عند الدقيقتين 55 ( ركلة جزاء ) و 80 ، وكارلوس إداوردو عند الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن النصر الذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني .

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