كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

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صعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدور ربع نهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لاسك لينز النمساوي (2-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء

وتقدم الضيوف بهدف سجله المدافع النمساوي فيليب ويزنجر في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة. لكن فريق “الشياطين الحمر” رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتالييت حملا توقيع كل من اللاعبين جيسي لينغارد والفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقتين (57 و88) على الترتيب، في ملعب “أولد ترافورد”

وكان مانشستر يونايتد قد ألحق هزيمة ساحقة بالفريق النمساوي بخمسة أهداف من دون رد ذهابا في عقر داره

وضرب فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، موعدا في الدور ربع النهائي يوم 10 أغسطس المقبل في ألمانيا، مع كوبنهاغن الدنماركي الذي تغلب بدوره على ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي بثلاثية نظيفة