احدث الأخبار

أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة
أبرز المواد
 الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
أبرز المواد
 كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
أبرز المواد
 مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
أبرز المواد
 فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا
أبرز المواد
 البصل الأحمر.. تحذير مزعج بعد إصابة المئات
أبرز المواد
 انفجار بيروت.. أقوى من “أم القنابل” وأقل من “النووي”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحذّر من كارثة وشيكة لخزان صافر تفوق مخاطرها انفجار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وكيل محافظة وادي الدواسر يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
منطقة الرياض
أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة

أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة

أبرز المواد
الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

أبرز المواد
كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

أبرز المواد
مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

أبرز المواد

أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة

أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة
http://almnatiq.net/?p=891093
المناطق_متابعات

يزيد ضعف صحة الدماغ من خطر انخفاض قدرة الشخص على التركيز، جنبا إلى جنب مع الأداء المعرفي الضعيف أو المتناقص، وحالات مزاجية غير متساوية، واحتمال حدوث فشل سريع في الذاكرة

ومع ذلك، تقول الدراسات إن تناول مكملات ريسفيراترول يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالعمر مثل الخرف ومرض ألزهايمر

ويعرف ريسفيراترول بأنه أحد مضادات الأكسدة التي تحدث بشكل طبيعي في جلد الفاكهة الأرجوانية والحمراء مثل العنب والتوت الأزرق والعليق، بالإضافة إلى النبيذ الأحمر والشوكولاتة والفول السوداني

وقال مركز Cognitive Health إن المكملات يتم استقلابها بسرعة وإخراجها من الجسم، ما قد يساعد في وظائف المخ

وأضاف المركز: “تناول مكملات ريسفيراترول يمكن أن يمنع تدهور الحصين، وهو جزء مهم من الدماغ مرتبط بالذاكرة. وتعد مكملات ريسفيراترول آمنة”

ما هو الحصين؟

ويعرف الحصين بأنه بنية دماغية معقدة في الفص الصدغي، وله دور رئيسي في التعلم والذاكرة

وفي دراسة نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقق من ريسفيراترول كمُحسّن محتمل للدونة الحصينية

وقالت الدراسة: “إن البحث عن الجزيئات القادرة على استعادة اللدونة المتغيرة للحصين في الحالات النفسية والعصبية هو أحد أهم مهام علم الأعصاب الحديث”

وأضافت: “تم الإبلاغ عن أن ريسفيراترول له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للأورام، ولكن آثاره كمحفز من اللدونة العصبية لا تزال موضع جدل. وتدرس المراجعة الحالية الأدلة الحديثة التي تشير إلى دور ريسفيراترول في تنظيم اللدونة العصبية الحصينية والتخفيف من آثار الاضطرابات والأمراض المختلفة على بنية الدماغ المهمة هذه”

وخلصت الدراسة إلى أن الريسفيراترول أظهر أنه يساعد على تحسين الإدراك والمزاج وتعزيز اللدونة الحصينية

وفي دراسة أخرى، تم تحليل تأثيرات ريسفيراترول على أداء الذاكرة، والاتصال الوظيفي في الحصين واستقلاب الجلوكوز لدى البالغين الأصحاء

وأوضحت الدراسة: “اختبرنا ما إذا كانت مكملات الريسفيراترول ستعزز أداء الذاكرة لدى كبار السن وتناولت الآليات المحتملة الكامنة وراء هذا التأثير. ولاحظنا تأثيرا كبيرا للريسفيراترول على الاحتفاظ بالكلمات لأكثر من 30 دقيقة مقارنة بالدواء الوهمي

وبالإضافة إلى ذلك، أدى ريسفيراترول إلى زيادة كبيرة في الاتصال الوظيفي بالحصين، وانخفاض في الهيموغلوبين السكري ودهون الجسم، وزيادة في الليبتين مقارنة مع الدواء الوهمي

ومن خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مع خيارات ملونة مثل الفلفل الأخضر والطماطم الحمراء والعنب الأرجواني والتوت الأحمر الداكن والجزر البرتقالي، يمكن تحسين صحة الدماغ

وعند اختيار الوجبات، من المهم تضمين البروتينات مثل الأسماك والفاصوليا والدجاج وقطع لحم البقر

وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 مثل الأسماك التي يتم الحصول عليها من الماء البارد، بما في ذلك السلمون، والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا سيساعد أيضا على تحسين وظائف المخ

ومن المهم استشارة طبيبك العام قبل الشروع في تناول المكملات الجديدة لتعزيز الدماغ

روابط ذات صلة

الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم

الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي

كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*