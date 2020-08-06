احدث الأخبار

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات
أبرز المواد
 انكماش العجز التجاري الأمريكي
أبرز المواد
 كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً
أبرز المواد
 أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة
أبرز المواد
 الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
أبرز المواد
 كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
أبرز المواد
 مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
أبرز المواد
 فوكس نيوز: قطر ممول رئيسي لحزب الله.. ودعوات لتجميد أصولها وطرد سفيرها من بلجيكا
أبرز المواد
 البصل الأحمر.. تحذير مزعج بعد إصابة المئات
أبرز المواد
“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

أبرز المواد
انكماش العجز التجاري الأمريكي

انكماش العجز التجاري الأمريكي

أبرز المواد
كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

أبرز المواد
الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

أبرز المواد

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات
http://almnatiq.net/?p=891099
المناطق_الرياض

أكّدت النيابة العامة، أنَّ الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزًا حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، ومن ذلك امتناعه أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته

وأضافت خلال مقطع فيديو عبر موقع «تويتر »، أن هناك «الكثير من التصرفات وأساليب التعامل التي نشاهدها بشكل متكرر تندرج تحت مسمى الإيذاء الذي يعتبر شكلًا من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد بأي منهما »

وذكرت: «يرتكب الإيذاء من أشخاص تجاه آخرين، من منطلق وجود ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب رابط أسري، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية، ويندرج تحت مسمى الإيذاء أيضًا، امتناع الشخص أو تأثيره في الوفاء بواجباته والتزاماته، في توفير أساسيات الحياة لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعًا توفير تلك الحاجات لهم »

وشددت أنه: «في حال وقوع أي من هذه الأفعال، يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، أو بهما معًا، وفي حال تكرار أي حالة من حالات الإيذاء مرة أخرى، تضاعف العقوبة »

روابط ذات صلة

انكماش العجز التجاري الأمريكي

انكماش العجز التجاري الأمريكي
كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*