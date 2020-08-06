مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب

المناطق_فضه عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي انه في مساء يوم الثلاثاء تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطناً يبلغ من العمر (٢٠) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب وعلى الفور تم انتقال فرق الانقاذ والاسعاف والاليات اللازمة للموقع .

وأضاف العقيد الغامدي أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض وذلك عن طريق إنتشار فرق الانقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي الا انه لم يتم العثور عليه حتى الآن ، وقد توقفت اعمال البحث وتمشيط الوادي قبل غروب الشمس من مساءً يوم الاربعاء وذلك لصعوبة البحث في اوقات الليل وسوف تعاود فرق البحث والانقاذ البحث مجدداً صباح غدٍ الخميس بحوله تعالى وفقاً للخطط المعدة مسبقاً ، وسيتم نشر بيان اعلامي عن اعمال البحث وتمشيط وادي بيض حتى يتم العثور على المفقود .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالجميع بإتباع إرشادات السلامة أثناء المتغيرات الجوية والظواهر المصاحبة والتحذير بعدم الاقتراب من الاودية ومجاري السيول عند هطول الامطار وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والمستنقعات والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة وذلك حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم ، ومتابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنين السلامة للجميع.