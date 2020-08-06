احدث الأخبار

مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب
أبرز المواد
 «إعصار إساياس»: مقتل 4 وحرمان 3 ملايين من الكهرباء
أبرز المواد
 “النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات
أبرز المواد
 انكماش العجز التجاري الأمريكي
أبرز المواد
 كتيبة “الشياطين الحمر” إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي
أبرز المواد
 الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً
أبرز المواد
 أفضل المكملات الغذائية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة
أبرز المواد
 الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
أبرز المواد
 كواليس مواجهة الديربي في الدوري الاستثنائي
أبرز المواد
 مشروع قرار أميركي الأسبوع القادم لتمديد حظر السلاح على إيران
أبرز المواد
 بتوجيهات خادم الحرمين: المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت
أبرز المواد
 وزارتا الرياضة والإسكان تسلمان الوحدات السكنية للمستفيدين من مبادرة “دوري جود”
أبرز المواد
مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب

مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب

أبرز المواد
«إعصار إساياس»: مقتل 4 وحرمان 3 ملايين من الكهرباء

«إعصار إساياس»: مقتل 4 وحرمان 3 ملايين من الكهرباء

أبرز المواد
“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

أبرز المواد
انكماش العجز التجاري الأمريكي

انكماش العجز التجاري الأمريكي

أبرز المواد

مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب

مدني جازان: البحث عن مواطن مفقود بوادي بيض بالدرب
http://almnatiq.net/?p=891109
المناطق_فضه عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي انه في مساء يوم الثلاثاء تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطناً يبلغ من العمر (٢٠) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب وعلى الفور تم انتقال فرق الانقاذ والاسعاف والاليات اللازمة للموقع .

وأضاف العقيد الغامدي أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض وذلك عن طريق إنتشار فرق الانقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي الا انه لم يتم العثور عليه حتى الآن ، وقد توقفت اعمال البحث وتمشيط الوادي قبل غروب الشمس من مساءً يوم الاربعاء وذلك لصعوبة البحث في اوقات الليل وسوف تعاود فرق البحث والانقاذ البحث مجدداً صباح غدٍ الخميس بحوله تعالى وفقاً للخطط المعدة مسبقاً ، وسيتم نشر بيان اعلامي عن اعمال البحث وتمشيط وادي بيض حتى يتم العثور على المفقود .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالجميع بإتباع إرشادات السلامة أثناء المتغيرات الجوية والظواهر المصاحبة والتحذير بعدم الاقتراب من الاودية ومجاري السيول عند هطول الامطار وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والمستنقعات والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة وذلك حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم ، ومتابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنين السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

«إعصار إساياس»: مقتل 4 وحرمان 3 ملايين من الكهرباء

«إعصار إساياس»: مقتل 4 وحرمان 3 ملايين من الكهرباء
“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات

“النيابة العامة” تعدد أشكال الإيذاء المجرمة.. وتوضح العقوبات
انكماش العجز التجاري الأمريكي

انكماش العجز التجاري الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*