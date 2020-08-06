انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان

المناطق - جازان

انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

وقال محمد علي المالكي: إن المنزل انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد في السارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ليلة عيد الأضحى المبارك، وكان المنزل يقع على حافته.

وتابع:انتقل أفراد الأسرة للسكن لدى أقاربهم، وذلك بعد نجاتهم من الحادث الأليم.مبينًا أن الدفاع المدني تلقى البلاغ، وباشر على الفور، واتخذ إجراءاته حول الواقعة..وفقا لـ “سبق”.