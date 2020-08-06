انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
وقال محمد علي المالكي: إن المنزل انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد في السارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ليلة عيد الأضحى المبارك، وكان المنزل يقع على حافته.
وتابع:انتقل أفراد الأسرة للسكن لدى أقاربهم، وذلك بعد نجاتهم من الحادث الأليم.مبينًا أن الدفاع المدني تلقى البلاغ، وباشر على الفور، واتخذ إجراءاته حول الواقعة..وفقا لـ “سبق”.
انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان
انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
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