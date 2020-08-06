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انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان

انهيار منزل على ساكنية بمحافظة الداير ببني مالك بجازان
http://almnatiq.net/?p=891120
المناطق - جازان

انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
وقال محمد علي المالكي: إن المنزل انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد في السارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ليلة عيد الأضحى المبارك، وكان المنزل يقع على حافته.
وتابع:انتقل أفراد الأسرة للسكن لدى أقاربهم، وذلك بعد نجاتهم من الحادث الأليم.مبينًا أن الدفاع المدني تلقى البلاغ، وباشر على الفور، واتخذ إجراءاته حول الواقعة..وفقا لـ “سبق”.

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