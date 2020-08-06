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“فيسبوك” يحذف تسجيلا لترامب يخص “الأطفال وكورونا”

“فيسبوك” يحذف تسجيلا لترامب يخص “الأطفال وكورونا”
http://almnatiq.net/?p=891124
المناطق - الرياض

حذف موقع “فيسبوك” تسجيلا للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال “محصنون تقريبا” ضد مرض كوفيد-19، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وبحسب “رويترز”، أضاف متحدث الشركة:  “هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بالمرض”.

وأشار إلى أن هذه هي “المرة الأولى” التي تحذف فيها شبكة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

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