الربيعة: مساعدات السعودية الإنسانية للبنان امتداد لدور المملكة الريادي

الربيعة: مساعدات السعودية الإنسانية للبنان امتداد لدور المملكة الريادي

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الربيعة: مساعدات السعودية الإنسانية للبنان امتداد لدور المملكة الريادي

الربيعة: مساعدات السعودية الإنسانية للبنان امتداد لدور المملكة الريادي
http://almnatiq.net/?p=891134
المناطق - واس

قدم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة توجيهه – أيده الله – بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق عبر المركز، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت أول أمس الثلاثاء.
وأكد معاليه أن هذا الدعم المقدم يأتي امتدادًا للدور الريادي الإنساني المعهود للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والحوادث التي تمر بها، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم المتوفين في هذا الحادث الأليم، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه للدول المنكوبة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.

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