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حظر السلاح وإيران.. أميركا تتمسك بالتمديد أو عقوبات شاملة

حظر السلاح وإيران.. أميركا تتمسك بالتمديد أو عقوبات شاملة
http://almnatiq.net/?p=891141
المناطق - وكالات

لا تزال الولايات المتحدة تتمسك بتمديد قرار فرض حظر السلاح الدولي على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، ملوحة في حال الفشل بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران بموجب عملية تضمنها اتفاق عام 2015.

وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على أن بلاده ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأبلغ بومبيو الصحافيين أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستعمل “بوسيلة أو بأخرى” لضمان تمديد حظر السلاح على إيران.

كما شدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن، وذلك رغم معارضة الصين وروسيا.

ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنهما ستفعلانه.

وقال بومبيو مساء الأربعاء “الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.. الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح”.

كما أضاف: “لن نسمح بانتهاء حظر السلاح على إيران”، مشيراً إلى دور طهران المزعزع في المنطقة، قائلاً: “النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين”.

وأضاف أنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة “ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواحاً أميركية أيضا”. وشدد في هذا الصدد على أنه “لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة”.

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