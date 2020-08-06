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بومبيو: النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران لميليشيا الحوثي

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بومبيو: النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران لميليشيا الحوثي

بومبيو: النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران لميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=891145
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، على أنه سيتم إصدار تقارير حول حملات التضليل الروسية، والتركيز على مواقع الوكلاء، وبالإضافة إلى مكافأة 10 ملايين دولار لأي معلومات عن أشخاص تعمل لصالح حكومات أجنبية، تقوم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي له: إن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالاتفاق بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، التي تسعى لتشكيل حكومة وطنية.

وأضاف بومبيو، أن النزاع في اليمن كان نتيجة لنقل أسلحة من إيران للحوثيين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستتقدم بطلب لمجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران.

وأشار بومبيو إلى أنه في حالة سماح المجلس لإيران بالإمداد بالسلاح لباقي الدول سيكون انتهاكًا للعدالة.

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