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القبض على مواطنين لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكوابل كهربائية

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تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال

القبض على مواطنين لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكوابل كهربائية

القبض على مواطنين لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكوابل كهربائية
http://almnatiq.net/?p=891150
المناطق - مكة

أعلنت شرطة مكة المكرمة إلقاء القبض على مواطنين لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكوابل كهربائية، تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وأشارت الشرطة إلى أن “الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، تلقت بلاغا عن تعرض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة”.

وأضافت: “الجناة قاما بسرقة كوابل ومضخات ومواتير، تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال، وأثناء محاولتهما الهرب تعطلت مركبتهما، فتركاها، ولاذا بالفرار”.

وتمكنت القوات الأمنية من الإيقاع بهما بكمين محكم بعد مراقبة المركبة المتعطلة لحين حضورهما في جنح الليل لقطرها والهروب بها، حيث ضبطا بالجرم المشهود، واتضح في التحقيق أنهما من أرباب السوابق.

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