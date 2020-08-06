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“جان مارك”.. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في “فاجعة بيروت”

“جان مارك”.. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في “فاجعة بيروت”

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“جان مارك”.. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في “فاجعة بيروت”

“جان مارك”.. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في “فاجعة بيروت”
http://almnatiq.net/?p=891154
المناطق - الرياض

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، أن المهندس جان مارك بونفيس الذي عاش في لبنان حيث شارك في مشاريع ترميم مبان دمرتها الحرب، بين الضحايا الفرنسيين الذين لاقوا حتفهم في الانفجار الدموي يوم الثلاثاء في بيروت.

وكتبت الوزيرة روزلين باشلو ليل الأربعاء على “تويتر”: “المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس لَقِيَ حتفه في الكارثة الرهيبة في بيروت”، التي تُعد الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان.

وأشادت بـ”عمله الكبير” الذي يشمل “ترميم مبان تراثية دُمرت” جراء الحرب الأهلية في لبنان، وأضافت: “فرنسا ولبنان متحدان في الحزن” على رحيله.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، اليوم الخميس، للقاء “جميع الفرقاء السياسيين”، حسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه، في وقت أرسلت فرنسا فيه 3 طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى لبنان.

ونتج انفجار بيروت، حسب السلطات اللبنانية، عن تخزين 2750 طنًّا من نيترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة “دون أي تدابير للوقاية”، وأدى إلى مقتل 135 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.

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