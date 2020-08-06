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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=891159
المناطق - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – المهد – بدر – وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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