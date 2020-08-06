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م المطيري : سوق حفرالباطن للاعلاف لم تتأثر بحادث الحريق العرضي

م المطيري : سوق حفرالباطن للاعلاف لم تتأثر بحادث الحريق العرضي
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المناطق - حفر الباطن

نفذ مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن جولات رقابية ميدانية على أسواق الأعلاف والماشية وكذلك مستودعات الأعلاف بالمحافظة بعد نشوب حريق ليلة امس.

هذا وقد صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بان الحريق ولله الحمد أتى على جزء بسيط من السوق كما واتضح احتراق بعض سيارات الأعلاف، فيما لم تتأثر السوق بهذا الحريق العرضي.

واوضح “المطيري” بأنه وبعد الجولات الميدانية و الوقوف على سوق الأعلاف والماشية وكذلك المستودعات تبين بأن ليس هناك أي ملاحظة أو شكوى من قبل مرتادي السوق سواءً فيما يخص وفرة الأعلاف( المكعبات، الخضراء) أو ارتفاع في الأسعار ولله الحمد.

وأكد على استمرار هذه الجولات لخدمة قطاع مربين الثروة الحيوانية في المحافظة، و الحفاظ على سير عملية التربية ولضمان وصول الأعلاف للمربين بكميات و اسعار مناسبة وذات مواصفات جيدة .

ودعا “المطيري” عموم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال التواصل المباشر مع مكتب الوزارة بالمحافظة.

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