والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله

الطائف - عادل الزهراني

انتقلت الى رحمة الله شريفة بنت علي الزهراني بعد معاناة مع مرض فايروس كورونا حيث تمت الصلاة عليها ودفنت بمقابر النسيم بالطائف

والفقيدة والدة كلا من رجل الاعمال شرف بن عبدالله الزهراني والزميل سعيد الزهراني مدير تحرير صحيفة المدينة بالطائف والأستاذ صالح عبدالله الزهراني مساعد مدير التعليم بمحافظة القويعية والأستاذ محمد الزهراني مدير شركة الاتصالات بدوس سابقا والزميل جمعان الكناني بجريدة الرياض بمكة المكرمة.

“المناطق” تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى كافة اسرة الفقيدة والى الزميل جمعان الكناني سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

وسيكون العزاء عبر الاتصال او الواتس اب فقط اتباعاً للاحترازات الصحية ولتوجيهات الدولة -رعاها الله – جوال الزميل جمعان الكناني ٠٥٥٧٠٦٧٧٧١

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