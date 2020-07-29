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والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله

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سلطنة عُمان تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المعلمي يلتقي افتراضيًا بمندوب جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

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والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله

والدة الزميل جمعان الكناني الى رحمة الله
http://almnatiq.net/?p=891196
الطائف - عادل الزهراني

انتقلت الى رحمة الله شريفة بنت علي الزهراني  بعد معاناة مع مرض فايروس كورونا  حيث تمت الصلاة عليها ودفنت بمقابر النسيم بالطائف

والفقيدة والدة كلا من رجل الاعمال شرف بن عبدالله الزهراني والزميل سعيد الزهراني مدير تحرير  صحيفة المدينة بالطائف والأستاذ صالح عبدالله الزهراني مساعد مدير التعليم بمحافظة القويعية والأستاذ محمد الزهراني مدير شركة الاتصالات بدوس سابقا  والزميل جمعان الكناني بجريدة الرياض بمكة المكرمة.

“المناطق” تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى كافة اسرة الفقيدة والى الزميل جمعان الكناني سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
وسيكون العزاء عبر الاتصال او الواتس اب فقط اتباعاً للاحترازات الصحية ولتوجيهات الدولة -رعاها الله – جوال الزميل جمعان الكناني ٠٥٥٧٠٦٧٧٧١

«انا لله وانا اليه راجعون »

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