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منظمة التعاون الإسلامي: المملكة في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين ومن ذلك المساعدات العاجلة للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

منظمة التعاون الإسلامي: المملكة في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين ومن ذلك المساعدات العاجلة للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت
http://almnatiq.net/?p=891207
المناطق - واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المملكة العربية السعودية دأبت على أن تكون في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في أي مكان في العالم.
ونوه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، – حفظه الله – ، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

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