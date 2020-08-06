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فريق طبي يوقف تدهور حالة ستيني يعاني قصور بالتروية

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فريق طبي يوقف تدهور حالة ستيني يعاني قصور بالتروية

فريق طبي يوقف تدهور حالة ستيني يعاني قصور بالتروية
http://almnatiq.net/?p=891216

أجرى الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية بقسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية عاجلة لوقف تدهور الحالة الصحية لمريض بالعقد السادس من عمره أدخل للمستشفى وهو يشكو من تغير لون أصبعين في رجله وتحولهم للون الأسود وكذلك معاناته من نقص في تروية الأطراف السفليه .

وقد باشر الفريق الحالة التي تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية للشرايين بالأطراف السفلية والتي اثبتت وجود قصور تروية مزمن بأطرافه السفلي , وعلى الفور تم إجراء تدخل علاجي عن طريق تركيب دعامتين للشرايين في الجهة اليسرى إضافة إلى توسيع الجهة اليمنى للشرايين المغذيه للأطراف السفليه حيث تكللت العملية بالنجاح وعادت الإصبعين لوضعهما ولونهما الطبيعي إضافة إلى عودة التروية الدموية بشكل طبيعي

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