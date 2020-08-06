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مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الاودية والسيول

مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الاودية والسيول

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مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الاودية والسيول

مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الاودية والسيول
http://almnatiq.net/?p=891219
جازان - فضة عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنَّه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بالدرب لحادثة فقدان مواطن يبلغ من العمر (٢٠) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب فقد انتهت اعمال البحث وتمشيط الوادي فجر اليوم الخميس وذلك بالعثور على جثمان المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافياً على الماء.

وبالتفاصيل أفاد العقيد الغامدي بأنه في مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطناً يبلغ من العمر (٢٠) عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب وعلى الفور تم انتقال فرق الانقاذ والاسعاف والاليات اللازمة للموقع .

وأضاف العقيد الغامدي أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض وذلك عن طريق إنتشار فرق الانقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي الا انه لم يتم العثور عليه ، وقد تم فجر هذا اليوم الخميس من العثور على المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة وفاة غرقا طافياً على الماء وتم نقله للمستشفى من قبل ذويه ومن ثم قام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة .

ويقدم الدفاع المدني بخالص العزاء لذوي المتوفي والرحمة والمغفرة له، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة مايرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنين السلامة للجميع.

 

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