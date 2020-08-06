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مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار التقلبات الجوية بالمنطقة حتى نهاية الاسبوع

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يهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار التقلبات الجوية بالمنطقة حتى نهاية الاسبوع

مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار التقلبات الجوية بالمنطقة حتى نهاية الاسبوع
http://almnatiq.net/?p=891228
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الخميس وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار وارتفاع للامواج بالبحر تصل سرعتها الى 45 كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات بإستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت القادم .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً او بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من  تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

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