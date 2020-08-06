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أكثر من ٧٤٠٠ أضحية و ١٨٠٠٠ مستفيد في جمعية البر بالرياض “

أكثر من ٧٤٠٠ أضحية و ١٨٠٠٠ مستفيد في جمعية البر بالرياض “

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أكثر من ٧٤٠٠ أضحية و ١٨٠٠٠ مستفيد في جمعية البر بالرياض “

أكثر من ٧٤٠٠ أضحية و ١٨٠٠٠ مستفيد في جمعية البر بالرياض “
http://almnatiq.net/?p=891251
المناطق - الرياض
في ظل النفحات المباركة لهذا الشهر الكريم وعيد الأضحى المبارك ، أطلقت جمعية البر الأهلية بالرياض ” مشروع الأضاحي”
حيث أطلقت دعوة عامة لمن يريد اغتنام الأيام المباركة، ووضع أضحيته في أيدٍ أمينة.
وقد تم هذا المشروع المبارك في عدة مراحل للتنفيذ :-
بدءً باستلام التوكيلات بالأضاحي من المضحين ، وتأمين الأضاحي بتكلفة مناسبة وجودة عالية بحسب العدد ، ثم الإشراف على عميلة الذبح والتأكد من معايير السلامة والاحترازات ، ثم عملية نقل لحوم الأضاحي لفروع البر العشرة المنتشرة في الرياض ، ليتم تسليم الأضاحي للأسر المسجلة مسبقا لدى الجمعية بحسب أعداد المستفيدين في كل أسرة.
وقد تكلّل المشروع بفضل الله تعالى وكرمه بالنجاح وحقق غايته الأسمى في تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة وإدخال البهجة على القلوب في عيد الأضحى المبارك.
وقد قام العاملين بالجمعية من شباب الوطن المعطاء بإيصال أكثير من ٧٤٠٠ أضحية لأكثر من ١٨٠٠٠ مستفيد من المشروع.
ويأتي هذا المشروع انطلاقا من اهتمام قيادة مملكتنا الحكيمة ، ممثلةً بوزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، التي حرصت على مصالح المواطن والمقيم ، وإدخال البهجة والسرور عليهم في هذه الأيام المباركة.

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