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مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام

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مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام

مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام
http://almnatiq.net/?p=891254
المناطق - الرياض
كشفت “صحة الرياض” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة حوطة بني تميم خلال النصف الاول من العام الحالي 2020م بلغ (40199) مستفيد، حيث أستفاد مايقارب من (29827) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(10372) مراجع .
وأضافت أن المستشفى أجرى  ( 44988 ) فحص مخبري، و( 9870 ) فحص شعاعي.
وأشارت إلى أن مستشفى حوطة بني تميم العام أجرى ( 244) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 74 ) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية ( 318 ) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد ( 3113) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (11) مركز صحي ( 42101) مستفيد .

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