احدث الأخبار

عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام
منطقة الرياض
 أكثر من ٧٤٠٠ أضحية و ١٨٠٠٠ مستفيد في جمعية البر بالرياض “
منطقة الرياض
 سيناريوهات انفجار مرفأ بيروت .. يكشفها المحامي اللبناني “ادوار حشوة”
أبرز المواد
 محافظ بيروت: أكثر من 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء الانفجار
أبرز المواد
 زيارة حافلة المواعيد لماكرون إلى لبنان.. وبرج إيفيل أطفأ أنواره تضامناً مع بيروت
أبرز المواد
 مرور عسير ينجح في تنظيم المصطافين
منطقة عسير
 مدني جازان : يجدد تحذيراته من إستمرار التقلبات الجوية بالمنطقة حتى نهاية الاسبوع
منطقة جازان
 منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة وتدعو إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض فجر اليوم الخميس ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الاودية والسيول
منطقة جازان
عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار

عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار

منطقة تبوك
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

أبرز المواد
أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك

أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك

المنطقة الشرقية
مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام

مستشفى حوطة بني تميم العام يقدم خدماته لنحو 40199 مستفيدا خلال النصف الاول من هذا العام

منطقة الرياض

أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك

أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=891257
المناطق - رأس تنورة

بلغ عدد الأضاحي التي استقبلها مسلخ محافظة رأس تنورة خلال فترة عيد الأضحى المبارك من أول يوم العيد لغاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من ( ١٨٤٩) ذبيحة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية استعدت وجهزت المسلخ لاستقبال المضحين في العيد حيث قامت بتكليف طاقم متكامل مهمته تهيئة المسلخ وإعداده لتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل الإجراءات للمضحين مع استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة و البروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وشملت تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد وقد تم تنفيذ المهمة كما هو مخطط لها حيث تمت الأعمال بسلاسة وانسيابية و تم استقبال أكثر ( ١٨٤٩) ذبيحة.

وأكد القرني بأن البلدية قامت بتطبيق وتنفيذ برنامج الحجوزات الإلكترونية عن طريق بوابة أمانة المنطقة الشرقية، حيث ساهم في نجاح خطة وبرنامج البلدية الذي وضعته.

روابط ذات صلة

م المطيري : سوق حفرالباطن للاعلاف لم تتأثر بحادث الحريق العرضي

م المطيري : سوق حفرالباطن للاعلاف لم تتأثر بحادث الحريق العرضي
بالفيديو.. حريق ضخم في سوق الأعلاف بحفرالباطن

بالفيديو.. حريق ضخم في سوق الأعلاف بحفرالباطن
بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد

بلدية القطيف تغلق معمل مخالف وتتلف ٣٠٠٠ كجم دجاج فاسد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*