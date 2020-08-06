أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك

المناطق - رأس تنورة

بلغ عدد الأضاحي التي استقبلها مسلخ محافظة رأس تنورة خلال فترة عيد الأضحى المبارك من أول يوم العيد لغاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من ( ١٨٤٩) ذبيحة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية استعدت وجهزت المسلخ لاستقبال المضحين في العيد حيث قامت بتكليف طاقم متكامل مهمته تهيئة المسلخ وإعداده لتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل الإجراءات للمضحين مع استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة و البروتوكولات الوقائية في عملية الذبح، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وشملت تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسلخ خلال أيام العيد وقد تم تنفيذ المهمة كما هو مخطط لها حيث تمت الأعمال بسلاسة وانسيابية و تم استقبال أكثر ( ١٨٤٩) ذبيحة.

وأكد القرني بأن البلدية قامت بتطبيق وتنفيذ برنامج الحجوزات الإلكترونية عن طريق بوابة أمانة المنطقة الشرقية، حيث ساهم في نجاح خطة وبرنامج البلدية الذي وضعته.