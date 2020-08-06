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وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
http://almnatiq.net/?p=891260
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك وكذلك بمعالي وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان السيدة باتريسا خميسا واني ، و ايضا بمعالي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية السيد توت قلواك .
واستعرض خلال الاتصالات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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