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عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار

عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار

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عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار

عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار
http://almnatiq.net/?p=891263
المناطق - واس

خطفت العروض التي يقوم بها خيالة محافظة أملج على شواطئ المحافظة أنظار الأهالي والزوار خاصة في منتزه الدقم السياحي الشمالي والجنوبي.
وأوضح رئيس مربط الحوراء للخيول إبراهيم حميد الفايدي أن ممارسة رياضات الفروسية على الشواطئ أصبحت اليوم تجذب المتنزهين وتحظى باهتمامهم، مشيراً إلى أنه يعتبرها بمثابة تدريبات يومية تصقل شخصية الفرسان وتكتسبهم الإقدام والشجاعة وقوة التركيز ومواجهة الجمهور .
وأضاف أن امتطاء صهوة الجواد والسير به على الشواطئ الرملية البيضاء التي تتميز بها شواطئ محافظة أملج متعة للخيال لا حدود لها.

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