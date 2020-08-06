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تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا
http://almnatiq.net/?p=891270
المناطق - وكالات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن الحكومة التركية أرسلت مجموعة جديدة من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة مكونة من 300 شخص من مسلحي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن عدد المرتزقة الذين وصلوا حتى الآن من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، وصل إلى 17 ألفا و300 مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما.

ومنذ أشهر، ترسل الحكومة التركية مرتزقة من سوريا إلى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج، مقابل رواتب مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عاد 6 آلاف مرتزق من الفصائل الموالية لتركيا من ليبيا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وفي الأثناء، تواصل تركيا جلب المزيد من المرتزقة إلى معسكراتها، لتقديم التدريب العسكري لهم.

وذكر المرصد أن 481 شخصا من المرتزقة، من بينهم 34 طفلا دون سن 18 عاما، قتلوا خلال المعارك مع الجيش الوطني الليبي، خلال معركة استعادة طرابلس من أيدي الميليشيات المسلحة.

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