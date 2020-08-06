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شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

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شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

منطقة المدينة المنورة

عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار

عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار
http://almnatiq.net/?p=891276
المناطق - وكالات

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورا جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، ووعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من بعبدا أن التحقيقات لا بد أن تجري بكل شفافية لمعرفة ما حصل فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت.

وأبلغ الرئيس الفرنسي حشودا من اللبنانيين الغاضبين، خلال جولته في منطقتي الجميزة ومار مخايل، بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى “الأيدي الفاسدة” وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.

وقال ماكرون إن ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، كما أن هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية.

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