احدث الأخبار

متحدث الصحة : انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين
أبرز المواد
 ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .
منطقة الرياض
 شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل
منطقة المدينة المنورة
 شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات
منطقة المدينة المنورة
 مدني الدرب : العثور على مفقود وادي بيض متوفياً ويحذر من الاقتراب والسباحة في مجاري الأودية والسيول
منطقة جازان
 الولايات المتحدة.. أكثر من مليون عاطل عن العمل في أسبوع
أبرز المواد
 عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار
أبرز المواد
 الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في تاريخها
أبرز المواد
 تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا
أبرز المواد
 عروض خيالة أملج على شواطئ المحافظة تخطف الأنظار
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في السودان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 أكثر من 1800 ذبيحة استقبلها مسلخ رأس تنورة خلال أربعة أيام عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
متحدث الصحة : انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين

متحدث الصحة : انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين

أبرز المواد
ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .

ضبط سيارات تستخدم مستودعاً للمواد الغذائية في الخرج .

منطقة الرياض
شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

شرطة المدينة المنورة تقبض على متهمين متورطين بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وذهب من أحد المنازل

منطقة المدينة المنورة
شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

شرطة المدينة المنورة : القبض على مواطنين اثنين ومقيم يمني لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمائتي ألف ريال من أحد المنازل .. وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات

منطقة المدينة المنورة

الولايات المتحدة.. أكثر من مليون عاطل عن العمل في أسبوع

الولايات المتحدة.. أكثر من مليون عاطل عن العمل في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=891279
المناطق - رويترز

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ما زال مرتفعا بشكل كبير مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغ مليونا و186 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس الجاري.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونا و415 ألفا في أحدث أسبوع.

وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصا حادا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو الماضي. وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.

وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس الماضي عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم.

وتلحق الأزمة الصحية الضرر بالطلب على السلع والخدمات، مما أدى لاتساع نطاق تسريح العمالة في قطاعات من الاقتصاد لم تتأثر في البداية عند إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات في منتصف مارس الماضي لإبطاء انتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة : انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين

متحدث الصحة : انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين
عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار

عون طلب من ماكرون صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في تاريخها

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في تاريخها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*